Van der Poel: "Ik wist dat de reeks ooit wel zou stoppen"

Van der Poel: "Ik vond mijn draai niet vandaag"

Van der Poel ziet zo een eind komen aan zijn unieke reeks van 35 ongeslagen crossen. "Ik wist dat het op een gegeven moment wel zou stoppen. Ik denk dat het heel mooi is geweest en nu kunnen we hopelijk proberen een nieuwe reeks op te bouwen. Maar of die ooit nog zo lang wordt, dat weet ik niet", besloot Van der Poel met een knipoog.

Herpakt Van der Poel zich morgen al, tijdens de Druivencross in Overijse? “Het zou kunnen, laat ons hopen. Het kan de tweede dag wel beter zijn na zo’n stage, maar de stage was wel heel lastig. Het zal misschien pas terug voor volgende week zijn.”

“Ik had al vrij snel door dat ik het tempo niet ging kunnen volgen. Dus dan was het kwestie van gewoon het uur vol kunnen maken. Ik was sowieso niet teruggekomen op Toon, ik vond mijn draai niet vandaag”, was de Nederlander eerlijk in zijn verlies.

“Het was technisch heel moeilijk vandaag. Als je zelf dan ook in mindere doen bent, gaat het technisch ook allemaal niet zo vlot en begin je nog meer fouten te maken. Ik ben wel meer dan één keer achter een paaltje blijven hangen.”

“Als ik in goeie doen ben, moet ik zeker kunnen concurreren met hem, maar ik wist niet hoe ik zou terugkomen van mijn stage. Ik ben soms al goed teruggekomen, maar ik ben ook al iets minder teruggekomen. Ik was vandaag niet dramatisch, maar het was niet goed genoeg om te winnen en dat zijn de mensen wel gewoon van mij.”

“Ik was hier zoals altijd om te winnen, maar je kan ze niet allemaal winnen", opende Mathieu van der Poel na de wedstrijd bij Renaat Schotte. "Het was wat afwachten hoe ik terugkwam van de stage. Ik wist ook dat op zo’n parcours Toon altijd heel sterk voor de dag komt. Maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag.”

Winnaar Aerts: "Met deze voorsprong binnenkomen, dat had ik niet gedacht"

“Ik denk niet dat ik echt een valpartij heb gemaakt vandaag en ik moet zeggen dat het technisch allemaal vrij goed ging. Mijn fiets voelde vandaag aan als een extra lichaamsdeel aan, dan is het leuk om hier zo rond te rijden. Ronse hoort volgens mij toch bij de klassiekers, dus het is mooi om deze cross toe te voegen aan mijn palmares.”

Naast zijn zege vandaag maakt hij ook in het klassement van de DVV-trofee een grote sprong voorwaarts. De Belgische kampioen komt tot op 1’45” van leider Iserbyt. “In de tweede helft van de koers is dat klassement toch ook wat in mijn hoofd beginnen spelen, daarom dat ik in de laatste ronde ook nog door de materiaalpost ben gegaan.”

Modderduivel Aerts sloeg opnieuw toe op een loodzwaar parcours, zijn specialiteit. “Een parcours als dit doe ik echt heel graag, daarom dat de Koppenbergcross zo’n teleurstelling was, misschien wel het dieptepunt van mijn eerste seizoenshelft. Maar met mijn zeges hier vandaag en in Zonhoven maak ik dat wel goed.”

Een gelukkige Toon Aerts heeft vandaag ook zichzelf verbaasd. “Ik kon mijn voorsprong goed uitbouwen. Ik focuste me vooral op de techniek. Als je de juiste sporen pakt, dan is het veel minder zwaar om hier rond te rijden. Met deze voorsprong binnenkomen, dat had ik niet gedacht.”

Iserbyt: "Opluchting na enkele dagen ziekte"

“Het was enorm lastig en koud vandaag", opende een afgepeigerde Iserbyt, die knap tweede werd. "De voorbije dagen had ik toch wat last van mijn maag, dus dan was het nog redelijk goed vandaag. In Spanje heb ik wellicht een kleine voedselvergiftiging opgelopen, waardoor ik van woensdag tot vrijdag niets heb kunnen doen. Het was dan ook een opluchting vandaag.”

Hoe heeft hij het duel met Van der Poel naar zijn hand kunnen zetten? “Ik heb gewoon mijn eigen tempo gereden, ik denk dat dat het belangrijkste was. Op het einde zat ik er wel door. Ik heb nog geprobeerd zoveel mogelijk tijd terug te halen op Toon, maar voor de rest zat er niet veel meer in. Het was een echte cross. Ook morgen wordt het weer prachtig, daarvoor doen we het.”