Sterke Timmers schiet opnieuw de hoofdvogel af in Swim Cup, ook Croenen op podium

Dubbel prijs voor Timmers, ook Croenen, Buys en Dumont in actie

Timmers, de zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, tikte aan in 21"52, drie tienden boven zijn Belgische record (21"22). Hij haalde het met vier honderdsten verschil van de Braziliaan Nicholas Santos, die tweede werd in 21"56.

Vrijdag won Timmers ook al de 100 meter vrije slag in Lausanne met een tijd van 47"04.

Kimberly Buys werd in 25"92 vierde op de 50m vrij. Haar Belgische record bedraagt 24"80. De zege ging naar de Zwitserse Nina Kost (24"94).

Op de 100m vlinder eindigde Louis Croenen op de derde plaats in 52"56. De Duitser Philip Heintz triomfeerde in 51"54.

Valentine Dumont werd vijfde op de 400 meter vrije slag tijdens de Swim Cup in het Nederlandse Amsterdam. Ze tikte aan in 4:15.47 (tegenover 4'17"21 in de reeksen). Haar Belgische record bedraagt 4:10.72. De Britse Holly Hibbott zwom naar de overwinning in 4'07"02.