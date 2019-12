Shorttracker Stijn Desmet schaatste 4 maanden met gebroken pols

Desmet brak zijn rechterpols toen zijn duim bleef haken bij een zogenoemde hang-cleanoefening met 90 kilogram in de krachtzaal van Thialf in Heerenveen. Daar trainen Stijn en zijn zus Hanne met de Nederlandse shorttrackers.

Aanvankelijk wilde de 21-jarige Desmet het probleem negeren en dacht hij aan een verstuiking of een verrekking. Hij deed dan ook gewoon mee aan de WB-wedstrijden in Noord-Amerika en Azië. Maar toen na terugkomst uit de VS een scan werd gemaakt, bleek het gewricht toch gebroken.

Zelf wilde hij pas na het seizoen onder het mes, maar dat werd hem afgeraden. "Mijn rechterpols heb ik toch niet nodig tijdens het shorttracken. Ik had er tijdens de wedstrijden geen last van." Desmet zal nu wel 6 weken moeten rusten, om de breuk te laten helen. "Maar ik kan gewoon meedoen aan het EK. Dan gaat de brace eraf."