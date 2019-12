Ribéry staat 10 weken aan de kant na enkeloperatie

Ribéry werd in die partij tegen Lecce getorpedeerd door de Griek Panagiotis Tachtsidis van Lecce. De Fransman greep meteen naar zijn enkel en moest gewisseld worden. Nu communiceert Fiorentina dat Ribéry in Duitsland geopereerd is geweest aan zijn enkel.

Volgens de club werd er een chirurgische stabilisatieingreep gedaan die "perfect geslaagd" is. De voormalige speler van Bayern München keert zondag terug naar Fiorentina om aan zijn revalidatie te beginnen.

"De terugkeer van Ribéry is voorzien binnen dit en 10 weken", schat de club in. Fiorentina gaat het overigens niet echt voor de wind in Italië. "De Lelies" verloren hun laatste 4 wedstrijden en staan voorlopig pas 13e in de competitie, slechts 5 punten boven de degradatiezone. In 9 wedstrijden in de Serie A wist Ribéry dit seizoen 2 keer te scoren en deelde hij ook 2 assists uit.