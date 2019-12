Sotheby's veilt olympisch manifest dat De Coubertin in 1892 schreef

De Franse baron Pierre de Coubertin schreef het manifest van 14 kantjes in 1892. Hij schetste de redenen om de oude Griekse spelen te doen herleven. In 1896, 4 jaar later, vonden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen plaats. Sindsdien worden om de vier jaar Olympische Zomer- en Winterspelen gehouden.

"Er is geen andere internationale organisatie die al 125 jaar relatief onveranderd bestaat. Het is een organisatie die echt de vrede bevordert", aldus Richard Austin van Sotheby's.