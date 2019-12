Lakers smeren James' ex-ploeg Heat 1e thuisverlies aan, Harden on fire

In een play-offduel avant la lettre gaf James zelf toe dat hij zich niet in zijn sas voelde en dat hij zijn ploegmaats nodig had. Zo kwam hij alsnog aan 28 punten, 12 assists en 9 rebounds, uitstekende cijfers voor iemand die zich niet zo goed voelt.

"Dit was zoals een bokskamp tussen zwaargewichten", vergeleek James het duel met de bokskampen tussen Mohammed Ali en George Foreman. "De twee teams hebben een fysiek spel en spelen heel goed dit seizoen."

Met Miami won James de NBA-titel in 2012 en 2013. "Mijn maats vertelden dat ik mezelf moest zijn en gewoon moest basketballen." Zo konden de Lakers een achterstand bij de rust omdraaien in een zesde opeenvolgende overwinning. De Heat verloren een eerste keer in 11 thuiswedstrijden en staan derde in de Eastern Conference.

Met 33 punten en 10 rebounds hield Davis het leeuwendeel van de kansen van de bezoekers gaaf. Bij de Heat kwam Jimmy Butler tot 23 punten. Op het eind miste de thuisploeg tot 2 keer toe de mogelijkheid om te match nog een andere uitkomst te geven.