Jesse Vandenbulcke meets Nadal en Froome op Mallorca: "Kwartiertje gebabbeld"

De 23-jarige Vandenbulcke trok op stage met haar nieuwe ploeg, Lotto-Soudal Ladies. En die stage vond plaats in de Rafa Nadal Academy op Mallorca. Dan bestaat de kans natuurlijk dat de Spaanse toptennisser daar in het tussenseizoen ook vertoeft. En zo geschiedde.

Vandenbulcke: "Julie Van de Velde en ik moesten 2 keer een krachtsessie doen in de fitnesszaal. En telkens was Rafael Nadal daar toevallig ook aan het trainen. De eerste keer zat hij op 2 meter van ons. We vonden het wat raar om een foto vragen, we wilden hem niet storen."

"Maar de tweede keer dat ik hem zag, ben ik toch maar met hem op de foto gegaan. Nadal was heel vriendelijk. Hij deed de krachtsessie als opwarming, want daarna tapete hij zijn vingers in om naar het tennisveld te gaan. Julie was wel wat jaloers, want ze was er niet op het moment dat ik de foto maakte."