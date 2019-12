Tenniscoach Fissette begeleidt ex-nummer 1 Osaka

Wim Fissette heeft al heel wat toppers onder zijn hoede gehad. Onder meer Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber en Victoria Azarenka werkten al samen met de Belgische tenniscoach.

Naomi Osaka is de volgende vrouw die een beroep doet op de expertise van Fissette. De Japanse won de US Open in 2018 en de Australian Open in 2019, maar heeft voor de rest een wisselvallig 2019 achter de rug.