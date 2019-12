Bayern wuift voorstel Europese superliga weg: "Helemaal niet geïnteresseerd"

Het thema van een Europese superliga die alle Europese topclubs zou samenbrengen in een nieuwe topcompetitie is de laatste tijd terug actueel. In de 1/8-finales van de Champions League zitten dit jaar enkel clubs uit de G5-competities.

Filip Joos liet eerder deze week ook al zijn licht schijnen over het idee van een Europese superliga en had een duidelijke boodschap voor de kleinere clubs: "Laat ze doen". Ook sporteconoom Trudo Dejonghe liet gisteren in gesprek met Sporza optekenen dat het voor de kleinere clubs een verloren strijd is.

