UEFA tikt Standard zwaar op de vingers voor wangedrag fans

De wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt op 7 november en tegen Vitoria Guimaraes op 28 november werden door "supporters" van Standard allebei ontsierd. Tegen Frankfurt werden objecten op het veld gegooid, liep een fan het veld op en werden de nooduitgangen versperd.

In Portugal zorgden enkele Luikse fans er dan weer voor dat de aftrap werd uitgesteld na gebruik van pyrotechnisch materiaal in de tribunes.

De Europese voetbalbond kon niet lachen met die fratsen en legde Standard vandaag een zware sanctie op. De club moet 70.000 euro betalen en kreeg ook een uitwedstrijd zonder supporters met uitstel aan zijn broek.

"Het wordt hoog tijd dat alle supporters van onze club of de mensen die zich zo voordoen, begrijpen dat deze buitensporigheden ontoelaatbaar zijn en zich in de toekomst niet meer mogen voordoen", lezen we op de website van Standard.