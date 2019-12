Succescoach Jürgen Klopp blijft tot 2024 bij Liverpool

Liverpool wacht al sinds 1990 op een Engelse titel en zag in 2015 in Jürgen Klopp de messias. De Duitser werd weggeplukt bij Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer kampioen speelde. Klopp stelde niet teleur: vorig jaar bezorgde hij Liverpool de Champions League en nu zijn The Reds goed op weg naar de landstitel.

Liverpool wil nog wel even op dat elan doorgaan en bindt Klopp nu aan zich tot 2024. "Dit is voor mij een intentieverklaring", zegt Klopp. "Als ik de ontwikkeling van de club zie en het werk dat nog op de plank ligt, dan voel ik dat mijn bijdrage alleen nog maar kan groeien."

"Deze club is zo'n goede omgeving. Ik kan mij niet inbeelden dat ik hier zou weggaan. Voor iemand die in het voetbal wil werken in een omgeving waar de organisatie op z'n best is - van de steun van de supporters tot de visie van de eigenaars - bestaat er geen betere plek dan hier."