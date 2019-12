Preud'homme: "Arsenal loofde ons positieve voetbal... Dat hoor ik nooit in België"

Standard is er in een zware groep met Arsenal en Eintracht Frankfurt net niet in geslaagd om Europees te overwinteren. Het gaf een 2-0-voorsprong nog uit handen tegen Arsenal en kon zo niet profiteren van de nederlaag van Frankfurt.

"Ik ben teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen", zei Preud'homme. "Maar ik ben heel tevreden over de prestatie van mijn ploeg. We hebben er alles aan gedaan, maar wisten pas laat hoe het zat in de andere wedstrijd."

"We zijn gebotsts op een halvefinalist en een finalist van vorig jaar. Drie van de vier matchen tegen Arsenal en Frankfurt hebben we onze job gedaan. Het is spijtig dat er geen mirakel is gebeurd."

"Het scenario is vergelijkbaar met vorig seizoen", vult Preud'homme aan bij RTBF. "Vorig jaar stootten we niet door met 10 punten. Nu was dat wel voldoende geweest, maar hebben we 8 punten. We hebben wel getoond dat we ons kunnen meten met grote ploegen."

"Je voelt dat Standard respect krijgt van de buitenlandse clubs. De coach van Arsenal heeft met verteld dat we positief voetbal spelen. Dat heb ik nog nooit gehoord in België."