One Hundred and Eighty! Dit moet u weten over het WK darts

WK darts? Qué?

De komende 2,5 weken staan er zowel 's middags als 's avonds WK-sessies met vier partijen op het programma. Enkel tijdens de kerstperiode, tussen 24 en 26 december, krijgen de deelnemers even rust. Op oudjaar zullen twee darters niet te diep in het glas mogen kijken, want de finale gaat door op nieuwjaarsdag.

We beginnen met een waarschuwing. Als u de komende weken naar het noorden van Londen reist en u komt terecht tussen een bont allegaartje verkleden mensen, dan bent u in de buurt van het WK darts. Vanavond verdwijnen de eerste pijltjes in het dartbord op de 27e editie van het WK van de PDC profbond. De jaarlijkse hoogmis van het darts lokt traditioneel gek verklede en luidkeels zingende supporters.

Een dartswedstrijd voor dummies

Om aan het langste eind te trekken in een dartswedstrijd, moet je zo snel mogelijk je score van 501 precies op 0 krijgen. Per beurt worden drie pijltjes in het dartbord gegooid, goed voor scores van 0 tot 20 punten. Met een worp in de buitenste ring kan je je score verdubbelen, in de binnenste ring verdriedubbelen.

De rekenwonders onder u hebben dus snel begrepen dat de hoogst mogelijke score per beurt 180 (20x3x3) is, een score die de zogenaamde callmakers - zeg maar de puntentellers - luidkeels meeroepen: One Hundred and Eighty!

Kunt u nog volgen? Goed, want veel moeilijker wordt het niet. Maar om een leg, één potje tot 501, te winnen, moet je wel eindigen met een double, een worp in de bovenste ring. Drie gewonnen legs leveren setwinst op. In de eerste ronde wordt gespeeld tot best-of-5-sets, in de finale tot best-of-13-sets.