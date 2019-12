MVP? Mexico City onder de indruk na nieuwe glansprestatie Doncic

Er stond vannacht opnieuw geen maat op het Sloveense toptalent Luka Doncic (20). Nadat hij eerder al een record had afgesnoept van Michael Jordan, pakte de ster van de Dallas Mavericks tegen Detroit uit met zijn achtste triple-double van het seizoen.

Dallas haalde het uiteindelijk in Mexico City met 111-122. De toeschouwers scandeerden alvast "MVP" na de glansprestatie van Doncic. Ook Seth Curry, de jongere broer van sterspeler Stephen Curry, scoorde 30 punten.

Met zijn zeventiende zege van het seizoen staat Dallas derde in de Western Conference. De LA Lakers van LeBron James staan daar autoritair aan de leiding (22-3) voor stadsgenoot LA Clippers (19-7).

In de Eastern Conference smeerde Philadelphia Boston zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen aan: 109-115. Joel Embiid besliste de topper met 38 punten en 13 rebounds. Milwaukee is de afgetekende leider in het Oosten (22-3) voor Miami (18-6). Dan volgen Philadelphia (19-7), Boston (17-7) en kampioen Toronto (16-8).