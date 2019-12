Casse hoeft niet te kampen om goud weg te graaien op Judo Masters in China

Matthias Casse won zijn eerste kampen op zijn vertrouwde manier: de tegenstander afmatten tot de verlengingen en dan genadeloos toeslaan. Zo won de vicewereldkampioen zijn eerste kamp tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 11) met een waza-ari in de golden score.

Ook tegen de Zuid-Koreaan Sungho Lee (IJF 34) pakte hij uit met dat beproefde recept. In zijn kwartfinale maakte Casse het één minuut voor tijd al af met waza-ari tegen de Oezbeek Kamoliddin Rasulov (IJF 33), maar in de halve finale tegen de Duitser Dominic Ressel (IJF 6) viel hij terug op zijn gewone patroon. Na 5 minuten in de golden score leverde een ippon hem een plekje op in de finale.

Dat moest een heruitgave van de WK-finale van eind augustus in Tokio worden: voor de achtste keer in anderhalf jaar zou Casse het opnemen tegen wereldkampioen Sagi Muki (IJF 1). Maar de Israëlische nummer 1 van de wereld had zich in zijn halve finale geblesseerd aan zijn ribben en gaf verstek voor de finale. Casse kreeg het goud zo in de schoot geworpen.