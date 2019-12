Gent-voorzitter De Witte: "Zou de ploeg 9 op 10 willen geven"

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte is een tevreden man na de 2-1-zege van zijn ploeg tegen Oleksandria. De Buffalo's zijn zo groepswinnaar en daardoor reekshoofd bij de loting van maandag. "Ik hoop in de 1/16e finales op een haalbare tegenstander. Als dat niet zo is, dan maar meteen een grote naam. Dat verdient deze club", zegt De Witte.

"Groepswinst is goed voor het Belgisch voetbal"

Toen Gent zich eind augustus plaatste voor de groepsfase van de Europa League, gaf voorzitter De Witte zijn ploeg een 7 op 10. Hoe zit dat nu na de groepswinst? "Ik zou de ploeg nu een 9 op 10 willen geven. Dus van een 7 naar een 9. We zijn heel blij dat we de groepswinst hebben kunnen pakken. Dat is een goeie prestatie voor het Belgisch voetbal." "Ik hoop nu op een haalbare tegenstander of een grote naam. Liefst eentje waarvan we kunnen winnen zodat we een ronde verder kunnen gaan. Maar als dat niet het geval is, geef ons dat maar een heel mooie tegenstander. Ik vind dat deze ploeg dat verdient."

De ploeg gaat voor mij van 7 op 10 naar 9 op 10. Ivan De Witte - voorzitter AA Gent

"In de eigen competitie schat ik onze kansen wel nog altijd maar op 7 op 10"

AA Gent is bezig aan een sterk seizoen. Het staat niet alleen als groepswinnaar in de 1/16e finales van de Europa League, ook in de eigen competitie gaat het goed. Gent is momenteel 2e, op 7 punten van leider Club Brugge. Krijgt de voorzitter stilaan al dezelfde gevoelens als in het kampioenenjaar (2014-2015)? "Dat is toch nog een beetje te vroeg. Laat ons nog niet te veel dromen. Ik geef de ploeg dan wel een 9 op 10, maar in de Belgische competitie schat ik onze kansen voorlopig nog altijd maar op 7 op 10." "Ik kijk wel al uit naar de match van 22 december thuis tegen Club. Het zal heel moeilijk worden. Ik vind Club Brugge zeer goed dit jaar. Ze hebben een schitterend elftal waar veel kwaliteit in zit. Ik denk dat het een geweldige wedstrijd zal worden."

Het is nog te vroeg om dezelfde gevoelens te krijgen als in het kampioenenjaar. Ivan De Witte - voorzitter AA Gent

Wat na de winterstop?

Voor Gent wordt het tijdens de winterstop zaak om de kern samen te houden. En dan gaat het met name vooral over Jonathan David en Roman Jaremtsjoek.

"Je weet dat er altijd iets kan gebeuren. Het is aan ons om de kern samen te houden. Dat is inderdaad vooral de zaak van David en Jaremtsjoek. Maar wij zijn toch nog altijd een club die financieel aan de centen denkt en die geen risico's zal nemen met contracten die we niet aankunnen."