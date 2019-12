Hebben de Belgische clubs nog iets in de CL te zoeken? "Schaalvergroting is enige oplossing"

"Het zat eraan te komen"

"De grote ploegen die in de Europa League spelen zoals Manchester United of Sevilla, vragen zich ook af wat de kleintjes zoals Rode Ster Belgrado of Racing Genk in de Champions League doen. 70 à 75 procent van het geld gaat gewoon naar de G5, en die ploegen zijn al zo rijk. Het is een verloren strijd."

"In Napoli zaten bijvoorbeeld maar 18.000 mensen voor de wedstrijd tegen Racing Genk. De grote clubs en hun fans worden nu eenmaal niet warm van Club Brugge of Racing Genk. Dat zijn de grote ploegen hier, maar voor hen zijn we kleintjes en is het tijdverspilling."

"Als je de poulefase even analyseert, merk je dat het verschil tussen de poulewinnaar en de laatste van de poule steeds groter wordt. Ook het doelpuntenverschil neemt toe. 23% van de wedstrijden eindigt met een verschil van vier doelpunten of meer. Dat is niet goed voor het product. Mensen willen naar spannende wedstrijden kijken, nu krijgen we het tegenovergestelde."

Voetbalcommentator Filip Joos spreekt van "een race tussen een Arabische volbloed en een pony" , ook sporteconoom Trudo Dejonghe is niet verrast. "Het zat er de voorbije seizoenen al aan te komen", reageert hij bij Sporza. "Ajax en Porto waren vorig seizoen de enige niet-G5-ploegen in de achtste finales, maar zij hadden geluk dat in hun groep geen G5-team aanwezig was. De oorzaak is niet ver te zoeken, het draait allemaal om geld."

De Grote Vijf voetballanden zullen onder mekaar uitmaken wie dit seizoen de Champions League wint. Voor het eerst in de geschiedenis van het Kampioenenbal komen de zestien achtstefinalisten uit Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland of Engeland.

"UEFA is verzwakt"

De G5 willen vanaf 2024 een Super League met enkel topploegen. Is dat realistisch? "Daar zal het geld over beslissen", zegt Dejonghe weinig verrassend. "Als ze een grote sponsor vinden die heel veel wil betalen voor zo'n competitie, dan zijn ze weg. Je kan de situatie een beetje vergelijken met die van ASO en de UCI. Die hebben ook lang tegen mekaar gestreden."



"De UEFA is verzwakt ten opzichte van de grote teams, het kan ook niet veel doen. De supporters willen nu eenmaal wedstrijden zien van de grote clubs en geen CL-finale tussen Bazel en Ajax. Daar zit niemand op te wachten."



"De grote clubs schreeuwen meer en meer dat ze zich willen afscheuren, maar dat doen ze enkel om nog meer geld van de UEFA te krijgen. De voetbalbond wil meer ploegen uit grote competities hun zin geven, zonder hen kijkt toch niemand."

Zou een eventuele BeNe-Liga een oplossing kunnen zijn? "Dat is volgens mij het enige antwoord dat uit onze contreien kan komen", denkt Dejonghe. "Maar het wordt heel moeilijk. De wetgeving is zo verschillend in de twee landen en hier laat de infrastructuur te wensen over, terwijl men in Nederland heel veel moderne stadions heeft. Daardoor is het water heel diep."

"Men vergeet ook altijd Wallonïe in zo'n gesprek. Die mensen kennen Heerenveen of Groningen niet en sluiten wellicht liever aan bij Frankrijk. Schaalvergroting is de enige oplossing, het alternatief is vrede nemen met de tweede of derde Europese competitie. De "competitie van de kleintjes"."