Parcoursbouwer Mario De Clercq: "Het wordt ploeteren in Ronse"

De veldrit in Ronse, de GP Mario de Clercq, is dit seizoen de 4e manche van de DVV-trofee. De voorbije jaren vonden we de cross in Ronse steevast in oktober terug op de kalender. Dit jaar werd de datum verschoven naar midden december.

"Daardoor ligt het parcours er heel anders bij", ziet Mario De Clercq. "De vorige jaren lag het er kurkdroog bij en toen kregen we een snelle en tactische koers. Dat wordt nu een ander verhaal."

"Door de regenval ligt de omloop er zompiger bij dan ooit. Ik verwacht ook dat er door het lage tempo 2 ronden minder afgelegd zullen worden dan de voorbije jaren. Bergop zal er gelopen moeten worden en in de afdalingen wordt het zaak om overeind te blijven. Die afdalingen zullen cruciaal zijn."

"Het wordt echt ploeteren morgen op de flanken van de Hotondberg. De renners gaan 3 tot 4 keer per ronde van de fiets moeten."