Antwerp Giants vindt in Finland vervanger voor geblesseerde Sanders

De 24-jarige Branch komt over van het Finse URA Basket, waar hij per match goed was voor gemiddeld 21 punten, 9,6 rebounds en 5,2 assists. Hij speelde vroeger ook in de G-League, de wachtkamer van de NBA, bij South Bay Lakers en Salt Lake City Stars.

Branch komt volgende week pas naar Antwerpen en mist de competitiewedstrijd in en tegen Bergen. De Giants beginnen er aan de tweede ronde van de Euromillions Basket League.