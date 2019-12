Peter Sagan probeert in 2020 nog eens Omloop te winnen

De Omloop Het Nieuwsblad is een leemte op het palmares van Sagan. In 2016 en 2017 eindigde de drievoudige oud-wereldkampioen telkens tweede achter Greg Van Avermaet.

Vorig jaar koos Sagan voor de Tour Down Under en de Ronde van San Juan. Het vele reizen gecombineerd met zijn traditionele hoogtestage op de Sierra Nevada in februari was te zwaar om er ook nog het Belgische openingsweekend mee te pakken, schrijft Het Nieuwsblad.

Dit jaar laat Sagan de Tour Down Under liggen en komt er plaats vrij op zijn agenda. Op 29 februari dus voor de Omloop. Of hij ook start in Kuurne-Brussel-Kuurne daag nadien is nog niet beslist. Bora-Hansgrohe staat alvast wel aan de start in Kuurne. Sagan won die koers in 2017.