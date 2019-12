Jelte Maan na stunt: "Dit gaan mensen van Maaseik heel lang onthouden"

Maan: "Genieten, maar ook lessen trekken"

Meteen na afloop was het voor sommigen bij Maaseik maar moeilijk te geloven wat ze net gepresteerd hadden. Nog nooit had een Belgische ploeg een Russiche geklopt, laat staan Kazan, het Real Madrid van het volleybal.

"Ik heb in verschillende uitersten gezeten", zegt aanvoerder Jelte Maan. "Pure frustratie in de eerste 2 sets, omdat we tegen een Kazan spelen dat zijn niveau niet haalt, maar wij deden dat ook niet. Daarna hebben we een manier gevonden om het team te laten spelen en zeker in de laatste 2 sets was het interessant."

"Kazan kwam naar hier om niet te verliezen. Ze starten eigenlijk met hun beste team. Ze kunnen dan allerlei excuses aanhalen, zoals de lange reis, maar ik weet uit ervaring dat je dan eigenlijk op je best speelt. Dus dat geloof ik niet. Vanaf set 3 hadden we een enorm goeie servicedruk en begonnen we ballen te scoren."

Kon de Nederlander er op het veld van genieten? "Je geniet van hoe bepaalde dingen lopen en hoe je speelt. Maar je geniet ook omdat - het is een cliché - je in een bepaalde flow zit. Die krijg je niet zo heel vaak, maar die had ik vandaag."

Maan beseft dat dit een match is voor de geschiedenis: "Dit gaan mensen - en wij ook - heel lang onthouden. Maar we moeten dit niet alleen onthouden, we moeten ook lessen trekken waarom het de eerste 2 sets niet draaide en de laatste 3 wel."

"Want we staan over 2 dagen in Menen te spelen, dan moeten we naar Polen en krijgen we Aalst thuis. En dan pas hebben we tijd om er even van te genieten.'