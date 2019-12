Kat duikt in kleerkast Dries en veilt indrukwekkende collectie voetbalshirts

Gehandtekende shirts van Kevin De Bruyne, een door Eden Hazard gedragen exemplaar of een truitje van Dries Mertens waar al zijn ploegmaats een handtekening op zetten, dat en veel meer viste Kat uit de kast en biedt ze tot 21 december aan. Alle info op dewarmstepleegzorg.be

De opbrengst gaat naar Pleegzorg Vlaanderen. “Een tijdje geleden waren Dries en ik op bezoek bij een pleeggezin dat een meisje met een beperking opvangt”, zegt Kat Kerkhofs. “We waren zo geraakt door hun verhaal dat we zelf iets wilden ondernemen. Samen met enkele vriendinnen heb ik meteen plannen gemaakt om een warme actie op te zetten."

"Tijdens de Warmste Week willen we ook nog enkele pleeggezinnen in de bloemetjes zetten. Daarom organiseren we de Warmste Brunch in hotel de Gulde Schoen in Antwerpen. Samen met Pleegzorg Vlaanderen nodigen we 50 pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzussen uit die we die dag in de watten willen leggen. We hopen op deze manier niet alleen een aardig bedrag voor pleegzorg te verzamelen, we willen pleegzorg ook in de kijker zetten.”