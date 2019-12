Kajaksters Lize Broekx en Hermien Peters: "Beste race varen in Tokio"

Lize Broekx en Hermien Peters zijn al zeker van hun ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Zo kunnen ze zich helemaal concentreren op Tokio. "Nu zijn we volop bezig met de opbouw. We trainen veel op volume, maken veel kilometers in de boot en zitten vaak in de krachtzaal", legt Peters uit. "De faciliteiten in Belek zijn optimaal."

Pas vanaf mei vaart het Belgische duo opnieuw wedstrijden, met de WB-manches in Tsjechië en Duitsland. "Het is niet de bedoeling om dan al in topvorm te zijn. Maar als we dan merken dat we nog werkpunten hebben, dan kunnen we ons daar op richten."

Dit jaar grepen Broekx en Peters nipt naast eremetaal op het WK. "In een finale is veel mogelijk, want het veld ligt heel dicht bij elkaar. We beseffen dat er door die vierde plaats op het WK bepaalde verwachtingen zijn, maar druk leg je jezelf op. We willen in Tokio onze beste race varen en dan zien we wel welke plaats daar uit voortvloeit."

Broekx en Peters kwalificeerden zich in de K2 500 meter. Daardoor mogen ze ook automatisch deelnemen aan de individuele K1. Het wedstrijdschema laat dubbelen ook toe. "De K1 zien we als een bonus, normaal gezien zullen we op beide nummers starten."