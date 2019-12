Jasjtsjoek geen jeugdtrainer meer bij Anderlecht: "Maar hij zal ons nog diensten bewijzen"

Oleg Jasjtsjoek was sinds 2017 jeugdtrainer bij de U13 en de U14 van Anderlecht, maar houdt het trainerschap voor bekeken.

De voormalige spits van onder meer Anderlecht en Cercle Brugge geeft een nieuwe wending aan zijn carrière. Jasjtsjoek zal op zelfstandige basis (jeugd)spelers begeleiden die net zoals hem in België neerstrijken om hun voetbalcarrière uit te bouwen.

"Het siert hem dat hij eerlijk is met zichzelf en met de club. Hij is op zoek gegaan naar een rol waar hij zich goed in voelt", reageert Jean Kindermans, directeur van de RSCA Academy.

"Oleg zal ons nog veel diensten kunnen bewijzen bij de integratie van spelers bij RSCA. Hij weet perfect welke noden er soms zijn bij jonge spelers. Hij maakte het zelf mee. Zijn ouders waren vaak gastgezin voor spelers van RSCA en werkten ook op Neerpede. Die expertise zal hij nu kunnen delen."