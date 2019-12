"Het is een race tussen een Arabische volbloed en een pony, dan is dit logisch"

"Van de G5 zijn er ook twee clubs niet bij, dat zijn dan de sukkelaars", begint Filip Joos met een tegenargument. "Bayer Leverkusen en Inter Milaan. Maar het klopt, er is geen enkele ploeg meer bij uit een kleiner voetballand, een economisch wat minder dolgedraaid voetballand. Sporteconomen zullen dit heel normaal vinden."

Ajax miste de kwalificatie wel maar op een haar na. "Ze zaten in een van de groepen des doods. Je wist dat het fout kon lopen. En dan heb je Atalanta. Een club uit Italië, maar een "klein" ploegje."

Maar is het allemaal niet veel te voorspelbaar geworden? "Dat is zo. Het is voorspelbaar, ongeacht of Ajax daar dan nog was tussengesukkeld. Ajax is niet PSV of Club Brugge. Die ploeg heeft ook geld. Af en toe is het wel spannend geweest, we hebben prachtige voetbalavonden gekregen, maar de economie wint."