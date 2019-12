Fellaini toch weer Rode Duivel? "Als Martinez me belt, zou ik twijfelen"

In 87 matchen voor de Rode Duivels maakte Fellaini 18 goals, maar eerder dit jaar zette hij een punt achter zijn carrière als international. Hij deed dat kort na zijn transfer naar China. Daar ging Eleven Sports hem opzoeken voor een interview. Hoe denkt Fellaini ondertussen over zijn afscheid?

"Als ze me opnieuw zouden oproepen, zou ik niet weten wat ik zou doen. We zullen zien. Twijfel? Twijfel is een groot woord, maar ik ben wel graag bij de nationale ploeg. Als Martinez me opbelt, zal ik erover nadenken. Maar er kan nog veel gebeuren. Ik voel me goed in China."