UCI schorst Caja Rural na nieuwe dopingzaak

Bij de Portugees Domingos Gonçalves werden schommelingen in zijn bloedpaspoort vastgesteld. Gonçalves wordt voorlopig geschorst, maar ook zijn ploeg Caja Rural gaat niet vrijuit.

De Spaanse formatie komt voor de tweede keer in een jaar tijd in opspraak. In februari werd Jaime Roson geschorst voor vier jaar, ook al voor verdachte afwijkingen in zijn biologisch paspoort.

Volgens het UCI-regelment wordt een ploeg waarbij twee dopinggevallen in een periode van 12 maanden worden vastgesteld, 15 tot 45 dagen geschorst. De disciplinaire commissie van de wielerunie zal de zaak opvolgen en een definitieve uitspraak doen.