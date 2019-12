Hermans: "Ik vind mezelf zeker een kandidaat voor de olympische wegrit"

2020 zou wel eens een heel mooi jaar kunnen worden voor Ben Hermans. Met zijn team Israel Cycling Academy (dat Israel Start-Up Nation heet vanaf 1 januari) is Hermans gepromoveerd naar de WorldTour.

Dat betekent dat zijn kalender gespekt zal worden met een interessante reeks rittenkoersen. "Ik begin aan mijn seizoen in de Tour Down Under en dat is op mijn verzoek", vertelt Hermans op stage in Israël. "Ik hou van warm weer en in Australië is het op dat moment echt wel warm."

En wie warmte zegt, denkt meteen aan Tokio. "Het is mijn laatste kans om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Natuurlijk droom ik ervan om erbij te zijn in de wegrit", zegt de 33-jarige klimmer.

"Het parcours heb ik nog niet verkend. Maar door de lange beklimmingen zou het me wel moeten liggen. Ook de warmte is in mijn voordeel. Ik kan bij wijze van spreken tot 50 graden Celsius presteren."

Toch werd Hermans nog niet veel genoemd voor een olympisch ticket op de weg. "Ik vind dat ik zeker wel een kandidaat ben. Er moet vooral rekening gehouden worden met de omstandigheden in Tokio en het vormpeil van de renners."

"Als je naast Remco 4 renners stuurt die niet tegen de warmte kunnen, zal dat weinig opbrengen", zegt Hermans.