Beachvolleyballers Koekelkoren en Van Walle: "Duels beter leren lezen"

Volgend jaar staat alles in het teken van Tokio halen bij beachvolleyballers Dries Koekelkoren en Tom van Walle. "Ons doel is duidelijk: we willen naar Tokio", zegt Van Walle. "Het zou een bekroning zijn voor alle energie die we er al hebben ingestoken."

Om erbij te zijn moeten de Belgen op 15 juni, iets meer dan een maand voor de Spelen, in de top 16 van de olympische kwalificatieranking staan. Na een minder seizoen door een schouderblessure van Van Walle, kampeert het Belgische duo op plaats 23, 2020 ordt dus een inhaalrace.

"Het nieuwe seizoen begint eind februari en dan willen we onmiddellijk presteren", zegt Koekelkoren op de BOIC-stage in Belek. "We willen meteen ons topniveau halen en vermijden dat we enkele toernooien nodig hebben om warm te lopen. Die luxe hebben we niet meer."

Als het niet lukt om die top 16 te halen, dan is er nog het vangnet van de Continental Cup. Drie jaar geleden sneuvelden Koekelkoren en Van Walle in de finale van die Continental Cup en zagen zo een ticket voor Rio aan hun neus voorbijgaan. "Dat was toen heel zuur en mentaal een klap", bekent Koekelkoren.

Sindsdien is er veel veranderd. Ze hebben nu de Nederlandse toptrainer Michel van der Kuip en kunnen ook rekenen op de ondersteuning van mental coach Bert De Cuyper. "Het verschil met enkele jaren is groot, we worden nu beter begeleid.", zegt Van Walle. "Volleybaltechnisch en fysiek kunnen we geen grote stappen meer zetten, maar we moeten wel nog beter worden in het lezen van wedstrijden."