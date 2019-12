Eddy Snelders: "Club heeft doelstelling bereikt en dat is succes"

Tegen PSG en Real Madrid heb je ongelooflijk je best gedaan. Maar je ziet toch nog een klasseverschil met die ploegen. Dat is logisch en op voorhand ingecalculeerd. Je wil natuurlijk het klasseverschil zo beperkt mogelijk te houden en dat is vrij aardig gelukt in Madrid en Parijs. Je voelde dat Club daar iets kon halen. In de thuiswedstrijden moet je wel vaststellen dat je veel goeie wil hebt getoond tegen die 2 ploegen, maar dat die toch iets sterker zijn.

De laatste wedstrijd tegen Real was naar het beeld van de hele campagne: bemoedigend, maar de pure klasse won. Club toonde heel veel goede wil, veel werklust, veel drive... Op dat vlak kun je geen enkele speler iets verwijten. Alleen moet je altijd erkennen dat je toch meestal een tegenstander hebt die net iets beter is. Buiten de Turken dan, tegen wie je het niet zo goed hebt afgemaakt.

"Doelstelling - derde plaats en eventueel meer - is bereikt, dus dat is sowieso een succes"

Als we eerlijk zijn, staat Club Brugge op zijn plaats. Je hebt natuurlijk altijd momenten dat je denkt dat je er iets meer kon van profiteren: die 0-2 in Madrid had je niet mogen afgeven, die penalty in Parijs had je moeten maken, tegen Galatasaray had je moeten scoren.

Anderzijds moet je toegeven dat je in Galatasaray misschien net iets te veel hebt gehad, want echt overtuigend was het daar niet. Ik denk dat je globaal bekeken inderdaad zegt dat je de derde plaats beoogt met eventueel iets meer. Die doelstelling is bereikt, dus dat is sowieso een succes. Je overwintert en gezien de tegenstanders moet je realistisch constateren dat dat het hoogst haalbare is geweest.

Club haalde 3 op 18, vorig jaar in een groep met Atletico Madrid, Dortmund en Monaco eindigde Club ook 3e met 6 op 18 en winst in Monaco. Maar ik weet niet of die ploegen van toen hetzelfde niveau hadden als die van nu. De omstandigheden zaten toen iets meer mee.



Het zijn elk jaar nieuwe ploegen en nieuwe inschattingen. Wanneer je ertegen speelt, weet je pas wat de mogelijkheden zijn en hoever je kan gaan. Vorig jaar waren dat overwinningen, dit jaar was dat schade beperken en hopen van links of rechts iets mee te pikken. En dat is gedeeltelijk gelukt.