30 Lazio Roma-supporters krijgen stadionverbod van 3 tot 10 jaar

Een groot deel van de supporters, 17, kregen de sanctie voor hun betrokkenheid bij rellen na de wedstrijd in de Europa League tegen Celtic op 7 november. Dertien andere supporters werden gestraft na incidenten in de marge van de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta op 15 mei in het Romeinse Stadio Olimpico.

De fans kregen straffen van drie tot acht jaar. Een hooligan, die eerder al een verbod opliep, mag tien jaar geen voet in een stadion zetten.