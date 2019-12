De Condé: "Te veel jongens zijn bezig met een transfer"

Ondanks een trainerswissel een kleine maand geleden blijft Racing Genk voorlopig in hetzelfde bedje ziek. De mentaliteit zit niet goed bij de spelers en dat maakt de technisch directeur boos.

"Er zijn te veel jongens bezig met een transfer. Dan heb ik het niet over Sander Berge, want die doet het wel fantastisch goed en neemt de ploeg op sleeptouw. Er zijn andere spelers die vinden dat ze moeten spelen en dat maakt dat we in een moeilijke periode zitten. Veel jongens moet eerst binnen Genk tonen dat ze een transfer kunnen rechtvaardigen. Dat is punt 1."

"Anderzijds zijn sommige spelers op hun limieten gebotst en dat zie je in de Champions League. Ons probleem is ook positioneel. Dat is niet alleen in de Champions League zo, maar ook in de Belgische competitie."

De conclusie voor De Condé is duidelijk, op dit moment is de Champions League te hoog gegrepen voor deze spelersgroep. "Vorig jaar was dat misschien een ander verhaal, maar op dit moment is het niveau te hoog. En misschien is het ook fysiek allemaal wat te zwaar voor deze groep. We werken ook met veel jonge spelers. Dat heeft voordelen, maar ook wat nadelen. "

"De enige die wel een meerwaarde heeft gecreëerd in de Champions League is Berge. De voetbalwereld ziet dat hij overeind blijft. Ook in moeilijke omstandigheden en op dit niveau."