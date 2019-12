"Mogen trots zijn op durf die we toonden tegen Europese topteams"

"Je hebt het gevoel dat je in de match zit en dat het allemaal kan, maar dan komen ze 2, 3 keer in je 16 en prikken ze meteen. Dat is de kwaliteit van die topploegen."

"In de Belgische competitie kun je ook al eens een kans missen, want je weet dat er wellicht nog een paar volgen. Maar in Europa kan dat. Die kansen moeten dan binnen."

"Hopelijk spelen we volgend jaar opnieuw Champions League. Als we dan efficiënter kunnen zijn, kunnen we misschien eens meedoen voor de 2e plaats."

Vanaken blikt met gemengde gevoelens terug op deze campagne. "Er was in elke match meer mogelijk, maar ook minder. Soms zat het mee, soms zat het tegen. Uiteindelijk blijkt die gelijkmaker bij Galatasaray belangrijk. We mogen van geluk spreken dat dat is gelukt. We mogen met trots terugkijken op het voetbal en de durf die we getoond hebben tegen topploegen in Europa."