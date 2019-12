Circusschot! NBA-speler Embiid gooit bal over schouder in de ring

Philadelphia kreeg Denver over de vloer en won met 97-92. Joel Embiid was goed voor 22 punten en amuseerde zich weer kostelijk. Op het einde van het 3e kwart scoorde hij met een circusschot, de 25-jarige center gooide de bal achterwaarts over zijn schouder in de korf.

"Ik moet nu eenmaal mezelf zijn", sprak Embiid achteraf. "En als ik me amuseer, dan winnen we."

Klopt, want Philadelphia doet het prima dit seizoen. In eigen huis zijn de 76ers nog ongeslagen. Tegen de Denver Nuggets boekten ze hun 13e zege op een rij in het Wells Fargo Center.

Enkel in het seizoen 1966-1967 presteerde Philadelphia nog beter. Met topscorer Wilt Chamberlain op het parket boekten de 76ers maar liefst 22 zeges op een rij in eigen huis.