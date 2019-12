Van der Poel neemt zijn volgers in de maling met trainingstocht van 10 uur

Onder de Spaanse zon vijlt Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) dezer dagen zijn conditie wat bij. De alleskunner maalt er veel kilometers af met zijn ploegmakkers. Misschien wel te veel.

"Je hebt een powerbank nodig wanneer je vertrekt voor een monsterrit van 10 uur", postte ploegmaat Jonas Rickaert op Instagram met een foto van Van der Poel erbij op.

Van der Poel werd meteen bedolven onder de berichten van zijn volgers, die zich afvroegen of hij wel echt 10 uur gereden had.

"Het was een grapje", reageert ploegmaat Rickaert bij Sporza. "Mathieu was zijn fietscomputer vergeten op te laden, waardoor hij een Powerbank moest meenemen."

"We wilden het grapje volhouden tot de veldrit in Ronse zaterdag zodat er bij de startinterviews naar gevraagd zou worden. Maar uiteindelijk bekende Mathieu even later zelf op Instagram dat het om een grapje ging."

En zo kent Rickaert Van der Poel ook, als een "grappenmaker". "Mathieu heeft veel plezier, op en naast de fiets. Hij is altijd in voor een grapje. Het is plezant om zijn ploegmaat te zijn."