Kylian Hazard: "Geen operatie voor Eden, over 2 à 3 weken is hij terug"

Real Madrid kan al 2 weken geen beroep meer doen op Eden Hazard. De Rode Duivel werd in het Champions League-duel met PSG aangetikt door Thomas Meunier. Een breukje in zijn rechterenkel was het verdict.

In de Madrileense wandelgangen werd gefluisterd dat Hazard tot maximaal 6 weken out zou zijn.

Jongere broer Kylian Hazard gaf vandaag een update tijdens een interview met de Spaanse tv-zender Cuatro. "Eden stelt het goed. Hij zal niet geopereerd worden", zegt Kylian.

"Eden wil geen risico's nemen. Over 2 à 3 weken zal hij sterker terugkeren dan tevoren."

Gisteren had Zinedine Zidane op de persconferentie al gezegd dat de blessure van Hazard onder controle was. "Het belangrijkste is dat Hazard geduld heeft", zei de coach van Real.