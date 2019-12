Koen Casteels blijft Wolfsburg tot 2024 trouw

De 27-jarige Rode Duivel, die sinds 2015 voor het Duitse team voetbalt, heeft een nieuw akkoord ondertekend tot 2024. Casteels had nog een contract tot 2021 bij de Wolven.

De Belg streek in januari 2015 neer in Wolfsburg, nadat hij overkwam van Hoffenheim waar hij doorbrak. Het eerste halfjaar bij Wolfsburg werd hij uitgeleend aan Werder Bremen. Bij Wolfsburg moest hij lang concurreren met clubicoon Diego Benaglio, een strijd die hij uiteindelijk won. Dit seizoen miste Casteels 8 matchen door een kuitblessure, maar ondertussen heeft hij zich opnieuw verzekerd van zijn basisplaats.

"Koen heeft zich bij Wolfsburg ontwikkeld tot een van de beste nationale en internationale doelmannen", legt sportief directeur Jörg Schmadtke uit. Casteels is al jaren een vast gezicht in de kern van de Rode Duivels (35 selecties), maar kwam door de stevige concurrentie van Thibaut Courtois en Simon Mignolet nog niet in actie.