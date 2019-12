Gattuso is nieuwe coach van Mertens bij Napoli: "Ancelotti is mijn 2e vader"

De voorbije weken leefden de spelers van Napoli op voet van oorlog met hun licht ontvlambare voorzitter De Laurentiis. Ook de resultaten hadden hieronder te leiden, Napoli gleed af naar de 7e plaats in de Serie A.

In de Champions League had Napoli wel succes, maar ondanks de 4-0-zege tegen Genk werd coach Carlo Ancelotti toch op straat gezet. Een dag later maakt Gennaro Gattuso al zijn opwachting.

Gattuso stond als speler van voornamelijk Milan bekend als een echte mannetjesputter. De Laurentiis hoopt dat zijn gedrevenheid de ietwat ingedommelde spelerskern van Napoli een nieuw elan kan geven.

"Ancelotti is als een vader voor mij", zegt Gattuso. "Hij heeft de voorbije jaren altijd dicht bij mij gestaan en mij geholpen. Hij heeft alles gewonnen als coach, ik moet nog zoveel bewijzen. Het doel is om hard te werken, zodat we opnieuw punten kunnen sprokkelen en uit deze hachelijke situatie kunnen geraken."