Emma Meesseman wint Vlaams Sportjuweel: "Ik ben vereerd"

Het Vlaams Sportjuweel wordt uitgereikt door de Vlaamse overheid en is een trofee die een sporter maar één keer kan winnen in zijn of haar carrière. Dit jaar valt die eer te beurt aan Emma Meesseman. Zij loodste Washington naar de WNBA-titel en werd in de finale verkozen tot Beste Speelster. Daarnaast won ze met Jekaterinenburg de Russische landstitel én de Euroleague en werd ze 3e topschutter op het EK.

"Als je naar de erelijst kijkt, dan vind je daarop niet veel ploegsporters terug. Voor mij is dit toch wel een beetje een verrassing. Ik had als ploegsporter niet verwacht om zo'n mooie individuele prijs te krijgen in mijn carrière. Ik ben heel vereerd en het motiveert me om zo voort te doen", zegt Meesseman.

"Het is leuk dat de erkenning voor wat ik doe blijft groeien en dat België me blijft volgen, ook al zit ik in Rusland of de VS. Het is fijn om te zien dat de mensen meeleven met de sport en dat het geapprecieerd wordt wat ik doe."

"Ik besef dat ik een voorbeeld ben voor veel kinderen en jongeren die willen sporten en hun droom najagen. Dat is geen nieuwe rol voor mij en ik probeer altijd bereikbaar te zijn, omdat ik dat zelf als kind ook leuk zou vinden. Die bescheidenheid - voetjes op de grond - heb ik van thuis uit meegekregen."

Meesseman kreeg onlangs ook al de Vlaamse Reus en is ook 1 van de 3 vrouwen die nog kans maken op de trofee van Sportvrouw van het Jaar. "Dat laat ik gewoon op me afkomen. Ik ben nu volop bezig in Rusland en ik focus me daarop. Ik vind het al een eer om in de top 3 te staan, want we hebben in België enkele toppers die het dit seizoen heel goed gedaan hebben."