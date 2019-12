Broer van NBA-speler maakt 100 punten in 1 match: "Zeg dat ik niet droom"

JJ Culver combineert zijn studies met basketbal aan de bescheiden Wayland Baptist University. Het team komt uit in de NAIA-competitie, dat is een klein broertje van de meer bekende en hoger aangeschreven NCAA.

Afgelopen nacht namen Culver en zijn teammaats het op tegen Southwest Adventist University. Uitslag: 124-60. Van die 124 punten nam JJ Culver er liefst 100 voor zijn rekening. Hij maakte 34 van zijn 62 shots, waarvan 12 op 33 driepunters, en benutte ook 20 van zijn 27 vrijworpen. Daarnaast plukte hij in 38 minuten nog 9 rebounds en was hij goed voor 1 assist, 2 blocks en 5 steals. "Dit is een droom die uitkomt", sprak Culver na afloop.

"Zijn eerste shots gingen allemaal binnen", zegt coach Ty Harrelson. "Zijn ploegmaats beseften dat hij "hot" was en speelden hem de bal toe. Hij nam verantwoorde shots, trouw aan onze filosofie en zo kon hij iets speciaals verwezenlijken."

Jonge broer Jarrett Culver, NBA-speler bij de Minnesota Timberwolves, was vol lof op Twitter. "Mijn broer heeft 100 punten gemaakt. Zeg me dat ik niet droom!"

Een basketballer die 100 punten in één wedstrijd maakt, is eerder zeldzaam, maar geen unicum. Op het allerhoogste niveau is Wilt Chamberlain het bekendste voorbeeld. Hij is de enige speler die dat kunststukje voor elkaar kreeg in de NBA. In 1962 maakte hij er 100 voor Philadelphia tegen de New York Knicks.