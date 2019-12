Boom zegt wielrennen op de weg vaarwel en gaat voluit voor offroad

Lars Boom begon zijn carrière als veldrijder, waar hij de degens kruiste met jongens als Niels Albert en Sven Nys. Zowel bij de junioren, beloften als profs (in Treviso) kroonde de Nederlander zich tot wereldkampioen.

Daarna verlegde hij zijn focus steeds meer op de weg, een discipline waar hij op zijn 22e al Nederlands kampioen werd op de weg én in het tijdrijden. Boom kon zich meteen meten met de toppers en won op jonge leeftijd onder meer een rit in de Vuelta en de proloog van Parijs-Nice.

Maar daarna bleef Boom vruchteloos jagen op die ene grote vis. Hij droomde van Parijs-Roubaix, maar raakte er nooit verder dan een 4e plaats. Uitgerekend in Arenberg boekte hij alsnog zijn grootste zege, want in 2014 won hij de kasseienrit in de Tour.

De voorbije jaren ging de carrière van Boom toch wat uit als een nachtkaars. Met het offroadwielrennen heeft hij nu een nieuwe uitdaging gevonden. "Ik zoek meer het plezier op, want ik heb genoeg van al die stress op de weg", zegt hij aan De Telegraaf. "Het is een beetje een afscheid van de weg met stille trom, maar het is niet anders."