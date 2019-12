Wereldkampioen Frankrijk verlengt contract van Deschamps tot WK 2022

Deschamps staat sinds de zomer van 2012 aan het hoofd van de Franse nationale ploeg. De ex-coach van Monaco, Juventus en Marseille loodste Les Bleus naar de kwartfinale van het WK 2014 in Brazilië, waarin de latere wereldkampioen Duitsland te sterk was.



Op Euro 2016 in eigen land staken Deschamps en de zijnen een hand uit naar de titel, maar Portugal verraste het gastland in de finale. Vorig jaar op de Wereldbeker in Rusland volgde wél de opperste bekroning: 20 jaar na het WK in eigen land was Frankrijk voor de tweede keer 's werelds beste ploeg. In de halve finale zette Frankrijk België opzij met 1-0.

Vanmiddag op een persconferentie stellen alle partijen de contractverlenging voor, maar het nieuws raakte na de stemming op de FFF al bekend. Over enkele maanden wordt Deschamps de Franse bondscoach met de langste staat van dienst. Michel Hidalgo was 8 jaar en 6 maanden actief tussen januari 1976 en juni 1984.