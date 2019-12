VAR doet al vanaf kwartfinales zijn intrede in de Croky Cup

De intrede van de VAR in de kwartfinales komt er op vraag van de Pro League. Het Professional Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stemde in met het verzoek.

In principe zou de videoref pas in de halve finales en finale van de Croky Cup tussenkomen, maar nu dus ook al een ronde vroeger. "De VAR verzekert ons dat de scheidsrechter een beroep kan doen op de technische hulpmiddelen bij zijn beslissingen. Gezien de sportieve belangen in deze fase van het bekertoernooi is de aanwezigheid van de VAR daarom voor ons onontbeerlijk. Daarom zijn we heel tevreden, zegt Pierre François, CEO van de Pro League.

De eerste kwartfinale wordt dinsdag 17 december aan de Gaverbeek gespeeld tussen Zulte Waregem en Charleroi. Een dag later zakt KV Kortrijk af naar Union SG, de laatste overgebleven 1B-club. Standard ontvangt woensdagavond ook nog Antwerp. Donderdag 19 december staat de clash tussen Anderlecht en Club Brugge geprogrammeerd in het Astridpark.