Vandegoor over 3 renners als Sportman: "Ze inspireren"

"Ze gaan echt voor iets. Als we er één uitpikken: Victor Campenaerts heeft het tijdrijden opnieuw sexy gemaakt. Voordien was het dat niet. Voor een WK tijdrijden was het vaak zoeken voor de bond. Nu staan ze te drummen om geselecteerd te worden voor Tokio. Van de andere twee spreken de prestaties ook voor zich."

"Ik vind het toch wel straf", trapt Vandegoor een open deur in. "Het is voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing van Sportman en Sportvrouw dat 3 sporters uit dezelfde sport in de top 3 eindigen . Er was ook een Matthias Casse, zilver op het WK judo, of een Kevin De Bruyne, die ik ook veel punten had toegedicht."

"Ik weet niet wie er zal winnen"

Wat maakte het wielerjaar 2019 zo uitzonderlijk? "We vergeten dan Philippe Gilbert nog, die Parijs-Roubaix won. En wat moet je nog over Evenepoel zeggen? Stel je voor dat die verkozen wordt tot Sportman, dan sta je daar als 19-jarige."

"Ronde van België iedereen naar huis gereden. Clasica San Sebastian, EK tijdrijden, vicewereldkampioen tijdrijden... Wout van Aert heeft minstens even goed gedaan. Het is moeilijk om te vergelijken. Maar Van Aert heeft ook bevestigd. Dat is het moeilijkste wat er is in topsport. Hij bevestigde in het voorjaar en deed dan dingen die we eigenlijk voor onmogelijk hielden in de Dauphiné en de Tour. Hij was daar voor zijn ploeg Jumbo een leidersfiguur."

Wie zal er winnen? Vandegoor: "Dat is een moeilijke vraag, waar ik eigenlijk niet op kan antwoorden. De journalisten en stemgerechtigden hebben gestemd. Maar kan je die dingen in een weegschaal leggen? Dat is ook subjectief en gebeurt op basis van gevoel."