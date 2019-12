Benoot over Sunweb: "Voorbeeld nemen aan Deceuninck-Quick Step"

Benoot: "Precies mijn 1e dag aan de universiteit"

Tiesj Benoot telt al af naar de eerste groepstrainingen met zijn nieuw team Sunweb. "Ik heb voor een nieuwe uitdaging gekozen en dat geeft nieuwe energie", zegt Benoot. "Volgende week wordt mijn programma vastgelegd, ik ben er benieuwd naar."

Bij Sunweb ziet Benoot veel nieuwe gezichten. "Ik vind het plezant dat ik iedereen in de ploeg moet leren kennen. Het is precies mijn eerste dag aan de universiteit, toen moest ik ook vanaf 0 beginnen. Ik vond dat echt wel tof."

Sunweb staat bekend voor zijn wetenschappelijke benadering. “Het gaat er inderdaad wetenschappelijk aan toe. We werken met een logboek, waarbij we elke dag bepaalde parameters (zoals je gevoel en je slaap) moeten invullen. Er is vrij veel opvolging. Het is een andere manier van wielrennen benaderen."

Benoot draait al jaren mee, maar is nog altijd maar 25. “Ik heb het gevoel dat de pers en wielervolgers me ouder inschatten dan ik ben. 2015 was mijn eerste profjaar en reed ik me meteen in de schijnwerpers. Ik werd toen 5e in de Ronde van Vlaanderen.”