Sinisa Mihajlovic krijgt ereburgerschap in Bologna

Vorige zomer werd er bij Sinisa Mihajlovic een acute vorm van leukemie vastgesteld. Nadien werd er meteen een behandeling opgestart in het plaatselijke ziekenhuis. Vorige maand onderging hij een beenmergtransplantatie.

De Serviër oogst in Italië veel respect voor de manier waarop hij de strijd met de ziekte aangaat. Zelfs tijdens zijn behandeling probeert hij in de mate van het mogelijk zijn team bij te staan. Dit seizoen zat hij ondanks de moeilijke periode al 5 keer op de bank. De stad Bologna vindt dat de voormalige verdediger daarmee het ereburgerschap wel verdiend heeft.

"Ik ben heel erg blij met deze onderscheiding", zegt Mihajlovic aan La Gazzetta dello Sport. "Omdat het iets over de persoon in kwestie zegt. Ik heb altijd gezegd dat de trainer Mihajlovic niet geliefd moet zijn, maar de meningen over de persoon achter de trainer zijn wel belangrijk voor mij."