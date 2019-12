Poetin: "WADA-schorsing is politiek en gaat in tegen Olympisch Charter"

Vladimir Poetin had gisteren andere katten te geselen in Parijs, waar hij voor het eerst een ontmoeting had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De twee praatten over de gespannen verhouding tussen de 2 landen en zoeken een oplossing voor de oorlog in het oosten van Oekraïne.

Op een persconferentie na middernacht kreeg de Russische president ook vragen over de WADA-schorsing van 4 jaar van Rusland voor internationale evenementen. Dat betekent onder meer geen Spelen en geen WK voetbal voor het trotse Rusland. De Russische vlag en het Russiche volkslied zijn niet welkom op internationale events. "Zuivere" atleten kunnen onder een neutrale vlag wel deelnemen.

Het WADA neemt de zware beslissing omdat het bewijzen heeft dat Rusland geknoeid heeft met dopingdata die het aan het WADA moest overhandigen na eerder grootschalig misbruik in het begin van dit decennium rond de Winterspelen van Sotsji 2014.

Het WADA ontdekte dat Moskou valse bewijzen voorlegde en files gelinkt aan positieve dopingtests vernietigde, zodat dopinggebruikers niet meer kunnen geïdentificeerd worden.