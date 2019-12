Delfine Persoon wordt amateur voor Tokio en laat zo rematch Taylor schieten

Door haar profstatuut op te geven komt Persoon de eerste jaren niet meer in aanmerking voor een WBC-titelkamp. Een revanche voor haar felbesproken titelkamp tegen de Ierse Katie Taylor lijkt dus wellicht definitief verleden tijd. De 34-jarige Belgische verloor afgelopen zomer in New York op punten, maar heel wat boksliefhebbers spraken van een gestolen zege. Dat wou Persoon graag nog eens rechtzetten, maar de entourage van Taylor hield de boot af .

In maart is er een kwalificatietoernooi voor Tokio in Londen.

Veel zal er niet veranderen voor Persoon, want boksen deed ze sowieso naast haar werk bij de politie. Het is eerder een administratieve zaak om haar olympische droom waar te maken. "In de bokssport zijn de Spelen misschien niet het hoogste, maar als ik de kans krijg, betekent dat een nieuwe uitdaging voor mij", zei Persoon vorige maand.

Tampere: "Tokio halen wordt geen makkelijke klus"

De laatste elitekamp van Persoon werd die van 11 november 2019 in Oostende, toen ze won op punten van de Nigeriaanse Helen Joseph. "Na Nieuwjaar is Delfine Persoon amateurbokser", bevestigde haar coach Filiep Tampere. Zekerheid omtrent Tokio is er niet.

"Om op die Spelen te geraken moet ze eerst wel nog 2 schiftingstoernooien afwerken. Een eerste is er in Londen in maart. In mei volgt het tweede schiftingstoernooi in Parijs. Nu al denken dat dit een gemakkelijke klus zal worden, is de waarheid geweld aan doen. Het niveau in het amateurboksen ligt zeer hoog."

"Bij de deelnemers aan die toernooien zitten boksers die meer dan 200 kampen gewonnen hebben. Bovendien duren de kampen slechts 3 ronden van 3 minuten lang. Delfine is een diesel geworden, ze moet het hebben van lange kampen. Vergelijk het als een langeafstandsloper, die plots gaat voor de 200 meter."

Persoon is dus vanaf 1 januari 2020 profbokser af. Ze kan zo wel haar revanche tegen Katie Taylor niet meer afwerken. "Die zou er toch nooit komen", weet Tampere. "Er is daar al veel over gepraat, maar echt iets concreets komt er niet uit de bus. Haar manager houdt alles tegen, hij zal wel weten waarom."

"Dan moet je niet meer verder hengelen naar een nieuwe kamp. Wij gaan dus sowieso vol voor een deelname aan de Olympische Spelen. Ik wil Delfine eerst wel eens zien sparren met een heel goede amateurboksster alvorens we euforisch gaan doen."

"Maar het is ook zo dat zij niets meer te bewijzen heeft in het profcircuit. Delfine werd wereldkampioene in alle bonden en verloor ten onrechte tegen Taylor. De kans om te boksen op de Olympische Spelen moet ze nu nemen, anders is het te laat gezien haar leeftijd."