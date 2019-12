Ineos stelt wereldkampioen tijdrijden Dennis voor: "Ik ben al jarenlang fan"

Het stond in de sterren geschreven dat Rohan Dennis na zijn veelbesproken breuk met Bahrein-Merida bij Ineos zou belanden. In zijn eerste interview voor zijn nieuwe ploeg geeft Dennis nog een kleine (verdoken) steek naar zijn ex-werkgever.

"Ik voel nu al een sterke band met deze ploeg, een ploeg die altijd heel erg in innovatie heeft geloofd, zeker als het op tijdrijden aankomt", zegt Dennis. Het was een publiek geheim dat de Australische wereldkampioen tijdrijden allerminst tevreden was over het materiaal van zijn ex-ploeg Merida.

"Ik ben al jarenlang fan van Ineos, sinds de vroege jaren al. Het is altijd een doel geweest om ooit voor deze ploeg te kunnen rijden, dus nu ik die droom kan waarmaken is dat een schitterend gevoel en een enorme eer."