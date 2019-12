Doncic pakt op z'n 20e record van Jordan af, Davis excelleert

Voor de rust klaagde Doncic wel al over de aanpak van de refs die geen fout floten - het leverde hem zelfs een technische fout op - en op het eind had hij ook een fout kunnen krijgen toen hij aanlegde voor de gelijkmaker, maar een tegenstander hem voldoende hinderde om te missen. Het was het eerste verlies in 6 matchen voor Dallas. De Mavs staan 3e in de Western Conference achter de 2 LA-teams.

Voor de gelegenheid had Doncic "Air Jordan"-schoenen aangetrokken en die leken hem - zoals wel eerder al eens gebeurde - voor de rust wat te verlammen. Na de rust was hij wel op niveau en stoomde hij naar 27 punten, 8 assists en 7 rebounds. Daarmee kon hij evenwel de thuisnederlaag niet vermijden (106-110).

Luka Doncic doet meer dan op zijn elan voort in zijn 2e NBA-seizoen. De beste rookie van vorig seizoen presteert op MVP-niveau. Zaterdagnacht tegen New Orleans evenaarde de Sloveen het record van Michael Jordan met een 18e match van minstens 20 punten, 5 rebounds en 5 assists. Afgelopen nacht tegen Sacramento ging hij voorbij "His Airness".

Het record van Doncic:

Na 39 punten nu 50 voor Davis

Ook Anthony Davis blijft in goede doen bij de LA Lakers. Samen met LeBron James houdt Davis de Lakers op kop in de NBA met 21 overwinningen en 3 nederlagen. Na zijn 39 punten in Portland vrijdag deed de power forward nog beter tegen Minnesota: met 50 punten, 7 rebounds en 6 assists. Het was Davis' beste prestatie van het seizoen, de 4e keer in zijn carrière dat hij tot 50 of meer kwam.

Overgekomen van New Orleans, waar hij vaak alleen moest presteren, kan hij in LA rekenen op een geweldige "playmaker" in de persoon van ene LeBron James, die hem ook die glansrol gunt. Met 32 punten en 13 assists zorgde James er evenwel voor dat ook zijn statistieken op peil blijven. De Wolves waren het slachtoffer met dienst: 142-125.